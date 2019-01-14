Севастополь и сирийский Тартус закрепят сотрудничество договором

Севастополь, , 12:57 — REGNUM Севастополь и сирийская провинция Тартус подпишут договор о сотрудничестве. Об этом 14 января сообщили представители российской делегации, прибывшие в Дамаск.

«Главная цель поездки — подписание договора о совместной деятельности. Плюс ещё будет отработка всех наших планов, связанных с межпартийным парламентским сотрудничеством, и различных инвестиционных проектов. Надеемся, что все пройдёт успешно», — сообщил глава российской делегации, руководитель группы дружбы между парламентами РФ и САР Дмитрий Саблин.

Он также отметил, что российская делегация встретится в Сирии с моряками-севастопольцами, чтобы вручить им медали «За ратную доблесть».

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2018 года во время встречи губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова и посла Сирии в РФ Риада Хаддада обсуждалось предложение о налаживании постоянной линии связи между портами. Летом того же года из города-героя в САР отправили первые несколько тысяч тонн зерна.

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