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Подозреваемого в госизмене Вышинского суд оставил под стражей

Политика

Апелляция стороны защиты служителями Фемиды отклонена

Киев, 14 января 2019, 12:57 — REGNUM  Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский останется под арестом. Апелляция защиты журналиста была отклонена судом.

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Защита требовала назначить Вышинскому меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Однако Херсонский апелляционный суд в удовлетворении апелляции отказал. В СИЗО Вышинский останется до 27 января.

Как сообщало ИА REGNUM, главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был задержан в Киев 15 мая 2018 года по обвинению в государственной изменен и поддержке республик Донбасса. Несколько дней спустя он был арестован. Решение вынес Херсонский городской суд. Сторона защиты пыталась оспорить это решение, однако 27 декабря 2018 года суд отклонил ходатайство адвокатов о применении меры наказания, отличной от содержания под стражей, и снова продлил арест Кирилла Вышинского до 27 января.

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Добавим, что, по заявлению МИД России, украинская сторона по-прежнему отказывает работникам российских консульских служб в доступе к Вышинскому.

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Задержание главы «РИА Новости Украины» Кирилла Вышинского
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