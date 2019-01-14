Москва готовится поднять стоимость виз для граждан США

Москва, , 12:46 — REGNUM Москва вводит поправки, уравнивающие стоимость въездных виз для граждан США со стоимостью американских виз для граждан России. Об этом сообщил замглавы МИДа Евгений Иванов.

По словам российского дипломата, соответствующий приказ в настоящее время проходит регистрацию в Министерстве юстиции РФ.

«Приказ МИД РФ, предусматривающий отдельный порядок расчёта для граждан США, — в прямой зависимости от стоимости американской визы для россиян — находится на регистрации в Минюсте», — цитирует его слова РИА Новости.

Иванов подчеркнул, что решение об уравнивании стоимости виз принято после консультаций с американской стороной.

Напомним, для граждан России многократная виза США на три года стоит $303, однократная на год — $160.

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