Минцифры видит риски нового регулирования в интернете

Москва, , 12:42 — REGNUM Минцифры предостерегло от копирования западного опыта при наказании за фейки и оскорбления органов власти, передает корреспондент ИА REGNUM 14 января.

«Позиция официальная в правительстве еще не сформирована, но подготовлен отзыв, который представляет не только позицию Минкомсвязи, но и остальных соисполнителей, а именно Роскомнадзор, Минюст, которые вместе с нами рассматривали эти законопроекты. Первый анализ, который был сделан, дал основания для большого количества замечаний, которые по нашему мнению не позволяют поддержать законопроекты в представленной редакции. Вопрос о том возможна ли будет доработка ко второму чтению или требуется переработка первоначальная — это будет решаться на уровне правительства», — сообщила глава департамента Минцифры Екатерина Ларина в ходе расширенного заседания комитета Госдумы по информполитике.

Россия может позволить себе быть открытой, уверена чиновник, при условии быстрой отработки появляющейся информации.

«Инициативы не стоит наверное так копировать даже в облегченном варианте, хотелось бы понять, как эти будет применяться», — отметила она.

Цель — помочь гражданам, «как в новых условиях жить».

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