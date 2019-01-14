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Директор севастопольского филиала МГУ стал вице-губернатором

Политика

Новоявленный чиновник сложил полномочия депутата, но пообещал не бросать своих избирателей

Севастополь, 14 января 2019, 12:36 — REGNUM  Директор севастопольского филиала МГУ Иван Кусов стал вице-губернатором города-героя. Нового чиновника представили местному правительству 14 января на очередном аппаратном совещании. Кусов в должности вице-губернатора будет курировать департаменты образования, здравоохранения и соцзащиты.

«Я уже оставил пост директора филиала МГУ, поскольку это необходимо по закону. Также я сложил депутатские полномочия, однако мои избиратели могут по-прежнему ко мне обращаться, потому что нового депутата в этой каденции на мажоритарном округе уже не появится. Могу заверить жителей, что без присмотра они не останутся», — отметил новый вице-губернатор.

Напомним, предшественник Ивана Кусова Юрий Кривов покинул должность в конце декабря 2018 года в связи с личными обстоятельствами.

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