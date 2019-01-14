Пашинян назначен премьер-министром Армении

Ереван, , 12:35 — REGNUM Указом президента Армении Армена Саркисяна премьер-министром страны назначен лидер блока «Мой шаг» Никол Пашинян.

Текст указа размещен на официальном сайте президента.

«Руководствуясь частью 1-й статьи 149-й Конституции Армении (президент после начала срока полномочий новоизбранного Национального Собрания немедленно назначает Премьер-министром кандидата, представленного парламентским большинством), назначить Никола Пашиняна премьер-министром Республики Армения», — говорится в указе.

Кандидатуру Пашиняна представила фракция «Мой шаг».

После отставки правительства перед внеочередными парламентскими выборами, которые состоялись 9 декабря, Пашинян исполнял обязанности премьер-министра.

Внеочередные выборы в Национальное Собрание Армении прошли 9 декабря 2018 года. По окончательным итогам выборов в парламент прошли блок «Мой шаг» (70,42%), партии «Просвещенная Армения» (6,37%) и «Процветающая Армения» (8,26%). Всего в парламенте седьмого созыва 132 депутата — 88 мандатов у блока «Мой шаг», 26 мандатов — у ППА, и 18 мандатов — у партии «Просвещенная Армения».

Сегодня, 14 января, стартовало первое заседание парламента 7-го созыва.

Читайте ранее в этом сюжете: Пашинян избавится от приставки и.о. и начнёт формирование правительства