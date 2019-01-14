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Южная Корея требует от США снизить пошлины на импорт автомобилей

Политика

США используют неконкурентные способы введения торговли, считают в Сеуле

Сеул, 14 января 2019, 13:28 — REGNUM  Министр экономики и финансов Республики Корея Хон Нам Ки потребовал от США сделать исключение из таможенного тарифа для южнокорейских автомобилей и снизить импортные пошлины, так как это создаёт неравные условия для конкуренции. Такое заявление министр сделал во время личной встречи с послом США в Республике Корея Гарри Гаррисом, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap. В свою очередь, Гарри Гаррис ответил, что передаст требование Сеула в Госдепартамент США.

Это уже не первое обращение Южной Кореи: в декабре 2018 года Хон Нам Ки позвонил министру финансов США Стивену Мнучину с аналогичным требованием. При этом, ранее стороны пришли к соглашению об уступках со стороны Республики Корея о снижении экологических стандартов в отношении американских автомобилей в обмен на сохранение низких ставок импортных пошлин на корейские автомобили. Однако президент США Дональд Трамп, похоже, не собирается выполнять своё обещание, отмечает Yonhap.

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Зарубежная хроника
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