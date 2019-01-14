В Японии опубликована повестка саммита G-20 в Осаке

Токио, , 13:27 — REGNUM 17 и 18 января в Осаке пройдет собрание министров финансов и глав центральных банков стран «двадцатки», а в июне соберутся главы государств. 13 января Япония, как председатель грядущего саммита, сообщила, что главной темой форума станет ослабление трений между США и КНР, которые вызвали глобальные экономические потрясения.

По сообщению японской новостной газеты «Тюнити Симбун», Япония также поднимет вопросы чрезмерного кредитования, подразумевая Китай, и прозрачности финансирования.

Также будут подняты вопросы восстановления мирового сотрудничества и обеспечения устойчивого экономического роста во всем мире.