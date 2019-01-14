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Правительство Израиля разработало план борьбы с проституцией

Политика

План реабилитации женщин, задействованных в проституции, обойдется государству почти в $30 миллионов

Правительство Израиля разработало план борьбы с проституцией
Николаус Кнюпфер. Бордель Сцена. 1630

Иерусалим, 14 января 2019, 13:44 — REGNUM  13 января министр юстиции Израиля Айелет Шакед представила план по борьбе с проституцией. Как сообщает израильское информационное агентство, план предполагает запуск целой программы по реабилитации женщин, занятых в проституции.

Отмечается, что данный план является результатом работы межведомственной комиссии, возглавляемой генеральным директором министерства юстиции Израиля Ами Пальмор. Программа по реабилитации женщин, участвующих в проституции, рассчитана на три года и обойдется государственной казне в $30 млн. Данный проект будет осуществляться сразу несколькими министерствами: социального обеспечения, здравоохранения, образования и национальной безопасности.

В рамках программы женщинам, ранее занятых в проституции, будет предоставлено социальное жилье, медицинское обеспечение, а также помощь квалифицированных психологов и социальных работников, чтобы поспособствовать возвращению женщин к повседневной жизни. Соответствующую поддержку получат и их дети. Кроме того, министерство образования разработает курс для учащихся, направленный на борьбу с проституцией.

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Зарубежная хроника
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