Обнародован список самых важных вопросов «национальных дебатов» во Франции

Париж, , 12:39 — REGNUM Правительство Франции подготовило 35 вопросов, на которые жителям страны предлагается ответить, сообщает Euronews.

Президент Франции Эммануэль Макрон предупреждает, что предложенные им «великие национальные дебаты» не будут касаться ни выборов нового президента, ни референдума.

По словам главы государства, цель состоит в том, чтобы «построить новый договор для нации», «структурировать действия правительства и парламента», а также определить «позиции Франции на европейском и международном уровнях».

Дебаты содержат вопросы по основным темам: демократия, налогообложение, экологический переход, покупательная способность, а также миграция.

Издание Euronews приводит наиболее важные вопросы по различным темам.

— Каким образом можно сделать нашу налоговую систему более справедливой и эффективной?

— Как вы думаете, какие налоги следует сначала снизить?

— Видите ли Вы новые потребности в государственных услугах и как их финансировать?

— Как можно улучшить государственную и местную власть, чтобы лучше справляться с проблемами наших наиболее проблемных территорий и что Вы предлагаете?

— Должны ли мы признать «голос против всех»?

— В иммиграционных вопросах, когда наши обязательства по предоставлению убежища будут выполнены, хотели бы Вы, чтобы мы устанавливали годовые цели?

— Каким образом финансировать экологический переход?

Согласно последним опросам, от 32% до 41% жителей Франции говорят, что хотят «так или иначе участвовать» в дебатах.

Согласно данным французских СМИ, мнения по поводу формы проведения «национальных дебатов» во Франции разделились. Некоторые жители страны заявили, что «ответы на вопросы как в начальной школе — это не то, что они хотели».

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