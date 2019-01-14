«Тупик и отчаяние»: влиятельный сенатор США вновь призвал Трампа ввести ЧП

Вашингтон, , 12:31 — REGNUM Использование президентом США чрезвычайных полномочий — последнее средство решения проблемы с блокировкой работы правительства, заявил влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм, комментируя слова главы Белого дома Дональда Трампа о том, что вред, нанесенный США от недостаточной безопасности границы, значительно превышает вред от «шатдауна». В своем твиттере сенатор пишет:

«Не могу не согласиться с президентом. … 90% всего героина поступает через южную границу, тысячи осужденных преступников — намного превосходят проблемы, связанные с частичным выключением правительства, которое может и должно быть исправлено. Господин президент, вы правы, что продолжаете бороться за безопасность границы, включающую стену, которую демократы сами раньше поддерживали. Нет стены — нет сделки. Используйте чрезвычайные полномочия как последнее средство».

Этими словами Грэм вновь призывает Трампа ввести в стране чрезвычайное положение, при том, что несколько дней назад, когда он уже высказал это предложение, его подвергли шквальной критике. Комментировавшие его призыв обвиняли его в «работе на Россию» и национальной измене. Сам Грэм дал такое объяснение своему призыву к введению ЧП (цитата по The Washington Post):

«Мне кажется, мы в тупике. Я просто не вижу пути вперед. Я не вижу пути вперед. Я никогда не был в таком отчаянии в отношении следующих шагов, как сейчас. Я просто не вижу пути вперед», — говорит Грэм, имея в виду, что каждая из противоборстующих сторон продолжает настаивать на своем, и прогресса в решении проблемы «шатдауна» нет, в то время как 800 000 госслужащих работают без оплаты или отправлены в неоплачиваемый отпуск.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белом доме предпринимают меры, чтобы добиться финансирования стены на границе с Мексикой в обход конгресса, который не дает добро на ее финансирование, продлевая так называемый «шатдаун» — приостановку работы правительства. Вводить чрезвычайное положение Трамп отказался, однако Линдси Грэм призвал его сделать это.