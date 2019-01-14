Будет ли Варшава просить Помпео заменить посла США в Польше?

Станислав Стремидловский, , 12:23 — REGNUM

Согласие польских властей на то, чтобы предоставить американцам площадку в Варшаве для проведения 13−14 февраля международной встречи по Ближнему Востоку и ограничению влияния Ирана в регионе, вызвало ответную реакцию Тегерана и бурные дебаты в самой Польше.

Как передает иранское информационное агентство Tasnim, временный поверенный Польши в Тегеране был вызван в министерство иностранных дел Ирана в субботу, 12 января. В ходе встречи директор департамента по делам Восточной Европы выразил протест ввиду сотрудничества польских властей с США в проведении «антииранской конференции», заявив, что «это враждебный шаг» со стороны американцев. В ответ польский дипломат пояснил, что запланированный саммит не будет «антииранским» и что позиция Варшавы «отличается от недавних комментариев американских официальных лиц». Иранский чиновник ответил, что объяснение является «недостаточным», подчеркнув, что польское правительство должно принять незамедлительные меры, в противном случае «Исламская Республика Иран должна будет принять ответные меры».

Варшава пытается лавировать. Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович говорит, что, будучи членом Европейского союза, Польша поддерживает ядерную сделку с Ираном, «воспринимая ее как инструмент, позволяющий проверять действия Ирана, но в то же время понимает опасения американцев, считающих, что объем гарантий в рамках соглашения по иранской ядерной программе недостаточен». При этом он заключает, что «совместная конференция в Варшаве также является выражением стратегического партнерства между Соединенными Штатами и Польшей, подтверждая сближение наших интересов в области обеспечения международного мира и безопасности». Однако варшавская газета Rzeczpoispolita считает, что на самом деле, сделав Польшу местом проведения конференции по Ближнему Востоку, «американцы помогают» правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS).

По мнению издания, «это шаг, который несет значительные риски для Польши». Но с точки зрения внешней политики. Если говорить о внутренней, то все выглядит иначе. Если саммит окажется успешным (что пока не факт), он принесет пользу PiS. Ведь «в разгар споров о поправке к закону об Институте национальной памяти создавалось впечатление, что президент США Дональд Трамп не хочет встретиться с президентом Польши Анджеем Дудой, в какой-то степени изолируя Польшу. Теперь же Варшава может принять ключевую для американцев инициативу. За восемь месяцев до парламентских выборов в Польше трудно иметь больший радикальный разворот. В этом контексте, по крайней мере, с точки зрения средств массовой информации, опасения по поводу свободы прессы и верховенства закона, сформулированные послом США в нашей стране Джорджетт Мосбахер, уходят в прошлое».

Варшава как сторона принимающая и хозяйка в любом случае получит определенные преференции и сможет попросить кое-что у Вашингтона взамен. Например, поводом для серьезного разговора способна стать Мосбахер, которая за несколько месяцев официального исполнения обязанностей американского посла в Польше смогла как доставить немало головной боли правящей партии, так и разозлить польское общество в целом. Как заявил на днях перспективный польский политик, председатель Польской крестьянской партии (PSL) Владислав Косиняк-Камыш, «Мосбахер представляет американский бизнес больше, чем американское правительство. Вопрос в том, какова реакция польского правительства. В конце концов, мы должны были быть полностью суверенным государством, не подверженным влиянию иностранных центров». Еще один, но не единственный пример, атаки на посла США в рамках кампании, которая в польских медиа продолжается уже несколько месяцев.

Когда она прибыла в Варшаву в сентябре прошлого года, казалось, что прежние «недоразумения», типа ее критики поправок в закон об Институте национальной памяти, остались в прошлом. Но медовый месяц длился недолго. В ноябре польский еженедельник Do Rzeczy предал огласке письмо Мосбахер на имя премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, «в котором она объяснила, что могут и что не могут говорить министры польского правительства в адрес польского телеканала TVN, который принадлежит американской корпорации Discovery Communications». Источник в близком кругу Моравецкого рассказал изданию, что «тон письма чрезвычайно высокомерен», посол писала, что Соединенные Штаты не потерпят со стороны польских политиков критические слова в адрес журналистов TVN за подготовку ими репортажа о «предполагаемой нацистской среде в Польше». Как заявил источник, «посол начинает так, как будто она не в Польше, а в бантустане».

Вслед за этим последовало и другое. Польские издания стали «вдруг» очень осведомленными о нюансах конфиденциальных переговоров Мосбахер с правительством. Публика начала узнавать, что посол требует от Варшавы не принимать законодательные акты, препятствующие работе в Польше американского сервиса Uber. На министерство здравоохранения было оказано давление с целью внесения препаратов калифорнийского фармацевтического концерна Genentech в список лекарств, стоимость покупки которых возмещает польский бюджет. Министерству инфраструктуры было указано на недопустимость попыток вернуть в государственную собственность проданную фонду CVC Capital Partners энергетическую компанию PKP Energetyka. В противном случае посол грозила замораживанием американских инвестиций в Польшу.

Следует отметить, что обо всем этом польская пресса узнавала от своих источников в органах власти. Фактически «Право и Справедливость» и ее недруги нашли консенсус в том, чтобы «сливать» журналистам закрытую переписку, что является нарушением дипломатических норм. Обнародованные слова посла вызвали резкий рост антиамериканских настроений в Польше, поляки стали активно возмущаться тем, что Вашингтон видит в их стране «банановую республику». Ряд экспертов и политиков заявляют, что в такой ситуации уже нельзя говорить об однозначной поддержке ставки Польши на США, каковая была раньше. И правящая партия может попробовать воспользоваться подобными настроениями в своих интересах в ходе встреч с государственным секретарем США Майком Помпео во время саммита по Ближнему Востоку.

Помпео могут представить события так, что если проблема с послом не решится, то Вашингтон потеряет своего «главного союзника» в ЕС, поэтому нужно что-то делать. Вариантов несколько: провести «разъяснительную работу» с Мосбахер, вывести дипломатические контакты между США и Польшей на более высокий уровень в обход посла, наконец, заменить ее. Правда, хотя Мосбахер не является кадровым сотрудником госдепартамента, будучи политическим назначенцем, у нее есть сильный козырь — она лично знакома с Трампом еще с 2005 года, судя по всему, имеет на него прямой выход. И у нее очень сильный и независимый характер. Так что убрать ее со сцены польско-американских отношений Варшаве будет крайне непросто.