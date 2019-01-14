Литовские инструкторы отправились на Украину для обучения ВСУ

Вильнюс, , 12:17 — REGNUM Группа из десяти литовских военных инструкторов сегодня, 14 января, отправилась на Украину, где будет обучать украинских военных, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По данным литовского минобороны, всего на Украине этим занимается уже порядка 30 литовских инструкторов, а ВСУ обучают совместно с инструкторами из США.

Минобороны Литвы при этом подчёркивает, что литовские инструкторы не участвуют в вооружённых действиях на востоке Украины, а действуют только в центральной части страны, на западе и севере.

Литовские инструкторы обучают ВСУ с 2015 года. По данным представителей ДНР и ЛНР, в боевых действиях участвуют наёмники из Литвы. В основном — снайперы.