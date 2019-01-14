Клишас: Есть риск злоупотреблений наказанием за фейки и критику властей

Москва, , 12:09 — REGNUM Авторы законопроектов о наказании за фейки и критику властей предлагают достаточно мягкое регулирование по сравнению с нормами, которые приняты на Западе, например, в Германии и Италии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 января, об этом заявил один из авторов инициатив глава комитета Совфеда Андрей Клишас в ходе расширенного заседания Госдумы.

«Мы полагаем, что предлагается регулирование достаточно мягкое, оно, в частности, связано и с тем, что существуют замечания, как правоприменитель будет их применять», — признал Клишас.

Сенатор указал на риск злоупотреблений со стороны правоохранителей.

«Эти вопросы будут регулироваться судебной практикой», — при этом считает парламентарий.

Клишас также ответил критикам, которые считают недопустимым наказывать за критику властей.

«Я согласен с Леонидом Левиным (глава комитета Госдумы по информполитике), что критика власти — абсолютно необходима, часть политического процесса, она может выражаться практически в любой форме, кроме очевидно оскорбительной формы, потому что оскорбительная форма не предполагает критики, она не нацелена на то, чтобы найти тот или иной позитивный выход из сложившейся ситуации», — подчеркнул Клишас.

Согласно поправкам в КоАП, предлагается штрафовать за распространение в средствах массовой информации (СМИ), а также в интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу жизни и (или) здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка (или) общественной безопасности, прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, наступления иных тяжких последствий. Нарушение повлечет штраф до 1 млн рублей.

Еще один законопроект, вводящий санкции за неуважение к власти, предполагает штраф в размере от 1 тыс. до 5 тыс. рублей или административный арест до 15 суток. Карать предлагается за «выказанное в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации и органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния».

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