Франция: несметные полчища, взрыв и шпионаж за социальными сетями

Эдуард Лимонов, , 12:09 — REGNUM

Взрыв в булочной на на rue de Trevise в 9-ом аррондисмане ожидаемо отвлёк всё-таки внимание от IX Акта жёлтых жилетов. Нам сообщили что отвлечёт, может отвлечь, ну и отвлёк.

Любой репортаж о 12 января начинается со взрыва в булочной. Проверьте.

Поневоле не хочешь, а поверишь, что такой взрыв в булочной должен был стать отвлекающей, принимающей внимание на себя акцией.

И случился он в нужное время. в 9 утра, когда ещё жёлтые жилеты только-только начинают прибывать на места сбора. Об этом ближе к концу статьи.

Ещё до взрыва («бытового газа, бытового газа,» — нам твердят, чтоб мы, не дай Бог, не решили что взрыв был организован, чтобы отвлечь внимание от «жилетов») рано утром вышла, как уже более ста лет «Le Figaro», и сообщило что 80 000 полицейских и жандармов будут защищать Францию от"жилетов» 12 января. А самих жилетов будет якобы 50 000.

Помимо этих основополагающих сведений информация Le Figaro cостояла из цитат никому не важных чиновников и вообще деталей информации которая никому на фиг не нужна. Но надо же что-то представлять читателям.

Мне прислали (мой корреспондент V.P.) между тем интересное сообщение что теперь чтобы попасть на сайт «жёлтых жилетов» следует пройти через VPN (понятия не имею, что это такое, но что-то нехорошее), при этом программы предупреждают пользователей что будут считывать персональную информацию и геолокацию.

Это значит, что Франция начала собирать данные на посетителей ресурса жёлтых жилетов, что незаконно.

Тьерри М. написал с утра:

«Никто не знает где они! Потому что манифестанты дали фальшивые места встречи: квартал Дефансе недалеко от Елисейских Полей, но они пошли в Берси к министерству Финансов. В любом случае «флики» (полицейские) абсолютно везде в Париже. 12 000 из 80 000 на всю Францию. Манифестанты и у Бастилии.

Говорят что радикальные манифестанты общаются через зашифрованные сети в социальных сетях. Паранойя велика, поскольку утверждают, что цыгане как следствие афёры с боксёром (во время предыдущей субботы полиция избила цыгана-боксёра, вступившегося за свою жену) объявили, что они идут на Париж с оружием. На этот момент, впрочем, всё мирно.

Но Елисейские поля закрыты множеством броневых машин жандармерии и вооружённые полицейские повсюду. Полиция восприняла угрозу цыган, как видим серьёзно, цыгане самое сплочённое и воинственное коммюнити во Франции.

Фальшивые места встречи, шифрованные сети коммуникаций, напоминают реальную войну. Я нахожу это логичным. В манифестациях я всегда считал идиотизмом идти туда где тебя поджидают, в день когда тебя поджидают и в час когда тебя поджидают. С военной точки зрения это абсурдно.

Если манифестанты начали использовать обманки и ловушки, это означает возможно начало более тяжёлых столкновений… Чувствуется много электричества в воздухе.»

«Шифрованные сети, я понял, это потому, что полиция шпионит за Facebook и всеми социальными сетями.»

Опять Тьерри М. его информация :

«Вчера вечером, на Севере Франции, манифестанты блокировали выпуск региональной газеты большого тиража и помешали его распространению сегодня. 15 000 экземпляров уничтожены. Полиция вмешалась. Вот она конкретная информационная война…»

«Газеты Центра Франции также были блокированы вчера вечером «'I'Yonne Republicaine» и «Сentre France». Это теперь уже мода среди манифестантов, которые не дают распространять периодику, какую они считают нечестной.»

Тьерри М. в 15.14 по парижскому времени :

«Драки в провинции, в Бурже и Ниме, не в Париже в этот момент, в Париже полицейские и манифестанты лицом к лицу на Елисейских Полях. 43 протестующих арестованы тем не менее в Париже (половина до того как манифестация началась).»

Но вот неожиданная новость, переворачивающая происходящее с ног на голову. Её я обнаруживаю в московской МК (мои французские корреспонденты молчат, предполагаю, что переваривая неожиданность новости) :

Юбер Беатрис владелец пекарни (и там же булочная) на rue de Trevise заявил что «газ в ней не используется. Всё оборудование было электрическим. «Понятия не имею, что случилось. Мои печи электрические. Магазин был закрыт к счастью для меня и моих клиентов. Кто-то позвонил мне чтобы рассказать об этом. Но я до сих пор не знаю что произошло.»

Между тем кто-то вызвал пожарных, и именно в момент когда пожарные подъехали к булочной раздался взрыв. Двое пожарных были убиты и испанка — туристка, из соседнего отеля.

Следовательно взрыв был провокацией и это не был взрыв бытового газа?

Каково!

Заглянув в интернет набрав «Юбер Беатрис» через несколько минут обнаруживаю, что это киноактриса. Современная, фильмография датирована 2015 годом. Становится ясно что кто-то подсунул «МК» фейковую новость. Или нет, только фейковые имя-фамилию ?

Пишу Тьерри М.: спрашиваю, что там у вас с булочной?

Вот что он отвечает :

«Пока я ничего не нашёл, все говорят об утечке газа, возможно в соседнем здании, вероятно в соседнем отеле. Не очень легко тотчас искать. Подожди немного.

Полиция употребляет слезоточивый газ, употребляет также водяные пушки на Елисейских, флики очень агрессивны они стреляют из flashballs систематически на уровне лиц, многие женщины ранены в лица. Буду стараться узнать больше по взрыву.»

Следует долгое молчание, в 20.53 по московскому времени следует письмо:

«Толпы «жилетов» перемещаются к Сент-Лазар, потому что флики полностью закупорили Елисейские. Количество манифестантов, объявленное министерством внутренних дел, увеличивается каждые два часа. Я не нашёл ничего о булочной, и не нашёл заявления владельца о котором ты написал как его, Хуберт Беатрис? Может быть вы там имеете сведения, а мы здесь — нет?

Если вернуться к теме, я разглядываю фото, вообще-то это напоминает взрыв бомбы, Бейрут великой эпохи.» (Дальше Тьерри пускается в длинный экскурс о квартале и о 9-ом арондисмане, который я опускаю).

Ближе к ночи с субботы на воскресенье Агенство Франс Пресс со ссылкой на министра внутренних дел Кристофа Кастанера публикует официальную информацию:

В протестах приняли участие 84 000 протестующих. Таким образом, по мнению полиции, количество в сравнении с VIII актом резко увеличилось, в субботу 5 января выходили по мнению полиции 50 000 протестующих.

«Жилеты» демонстрировали по всей Франции, в Париже, Бурже, Тулузе, Марселе и многих других городах.

244 человека задержаны, 24 человека — ранены, ранения средней и высшей тяжести.

Полиция применила слезоточивый газ и водяные пушки.

Демонстранты нападали на журналистов в Париже и Руане.

Российский канал (по-моему «Вести») сообщил российским гражданам, что протесты 12 января «оказались самыми малочисленными». В то же время Russia Today и Sputnik показывали несметные полчища жёлтых жилетов на затянутых облаками газа Елисейских полях.