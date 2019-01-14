Ждать ли провокаций США в Арктике в новом году?

Игорь Павловский, , 13:41 — REGNUM

После окончания холодной войны присутствие США и, как следствие, НАТО в Арктике было значительно свернуто.

Экономических стимулов развивать Арктику было немного, даже наоборот, во времена Обамы, когда во главу угла ставились защита окружающей среды и экологические факторы, нефтяным компаниям не выдавались лицензии на разведку и добычу нефти в арктических водах.

Так как не было ни экономической, ни стратегической необходимости, не развивались арктические порты США и ледокольный флот. Фактически сейчас в США в эксплуатации находится только один тяжелый ледокол — Polar Star.

С приходом Трампа появился экономический вектор развития Арктики — было дано разрешение на изыскательские работы для нефтяных компаний в регионе, заговорили о реализации совместного китайско-американского газового проекта на Аляске.

Нарастающее противостояние России и США, начавшееся с обвинений в адрес руководства России во вмешательстве в американские выборы, диктует логику развития дальнейших событий. В ноябре 2018 года прошли у российской границы крупнейшие за постсоветскую эпоху учения НАТО в Арктическом регионе Trident Juncture 2018 — с участием более 50 тысяч военнослужащих и крупных сил авиации и флота. В учениях приняла участие и авианосная ударная группа во главе с авианосцем «Гарри Трумен», прервавшим свою подготовку к миссии в Персидском заливе.

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Учения выявили определенные недостатки и в подготовке личного состава, и в готовности техники к работе в северных условиях — были выведены их строя штормом несколько кораблей, и десантные корабли не смогли произвести высадку на побережье из-за шторма. Также к учениям не стали привлекать единственный тяжелый ледокол Polar Star из-за боязни его поломки. Ледокол был спущен на воду в 1976 году и находится на грани окончания ресурса эксплуатации, хотя сейчас он и выполняет миссию под управлением отдельного объединенного оперативного соединения Тихоокеанского командования ВС США, правда в Антарктиде, а пока не в Арктике.

США планирует увеличить свое присутствие в Арктике, пока, правда, только вербально, но, по словам командующего Береговой охраной США адмирала Пола Зукунфта, замена Polar Star ожидается к 2023 году, и вообще в планах постройка трех тяжелых ледоколов и трех ледоколов среднего класса.

Не дожидаясь постройки новых ледоколов, министр ВМС США Ричард Спенсер заявил о планах в 2019 году отправить группу военных кораблей для проведения операции по обеспечению свободы судоходства в Арктике.

О потенциально возможном конфликте при прохождении кораблей НАТО по арктическим водам писали СМИ и телеграм-каналы. Возможное развитие ситуации в Арктике может проходить так же, как и пергаментный конфликт в Южно-Китайском море между Китаем, считающим этот регион зоной своих интересов, и США, выступающими за свободное судоходство. Так, 7 января эсминец USS McCampbell прошел в 12 милях от Парасельских островов, которые Китай относит к своей зоне интересов. МИД КНР выразил решительный протест по этому поводу. В то же время ситуация может развиваться и как в Керченском проливе, где уже не МИД, а погранслужба РФ пресекла попытку украинских катеров нарушить порядок прохождения в районе Керченского моста.

Позиция РФ на данный момент такова, что Северный морской путь — регион опасной ледовой обстановки, прохождение которого требует сопровождения соответствующими службами и по необходимости ледокольными судами и лоцманской службой. Эта позиция основана на конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву от 1982 года, которую Россия ратифицировала в 1997 году. США до сих пор отказываются ратифицировать эту конвенцию по ряду причин, в том числе и по причине разночтения по праву мирного прохода в территориальных водах прибрежных государств.

Российская Федерация с 2019 года ввела уведомительный порядок прохождения иностранных военных кораблей через Северный морской путь. США придерживаются позиции свободы мореплавания, то есть прохождения в любых водах без уведомления, как они это неоднократно демонстрировали в Южно-Китайском море.

Вопрос состоит в том, как будет реагировать военно-политическое руководство страны при попытке прохождения группы военных кораблей или одним кораблем по СМП: как Китай — решительным осуждением по линии МИДа или физическим препятствованием прохождению как в Керченском проливе?

Пока из практики прошлого года есть только свободное прохождение судном тылового обеспечения ВМС Франции A603 Rhone СМП в 2018 году без сопровождения российской стороны. Правда, тогда еще не действовал порядок обязательного уведомления для военных кораблей.

Как будет развиваться ситуация в навигацию 2019 года в Арктике? Вполне возможно, что провокаций избежать не удастся. И к этому надо быть готовым не только на словах.