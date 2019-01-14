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Анкара: Турция не враг курдов

Политика

Однако терроризм, есть терроризм

Анкара, 14 января 2019, 12:20 — REGNUM  Глава государственного президентского центра по коммуникациям Турции Фахреттин Алтун заявил, что у его страны нет проблем с курдами, сообщает 14 января Anadolu.

Однако у Анкары существует проблема с Рабочей партией Курдистана, считающейся в стране террористической организацией.

«Турецкая республика не враг курдов, а их защитник», — подчеркнул Алтун, добавив однако, что террор есть террор и его нужно искоренять.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил свое недовольство активными действиями Анкары в Сирии. Глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтон «истощит» Турцию, если она будет наносить удары по сирийским курдам.

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