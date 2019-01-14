МИД России: Киев не даёт сотрудникам консульства РФ доступа к Вышинскому

Москва, , 12:03 — REGNUM Украинская сторона не предоставляет консульского доступа к задержанному главе портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Евгений Иванов.

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Защита Вышинского обжаловала продление его ареста

По его словам, которые приводит РИА Новости, сначала Киев отказывал российским консульским работникам в посещении Вышинского из-за наличия у него помимо российского гражданства гражданства Украины.

«К сожалению, ситуацию не изменил и его последующий отказ от гражданства Украины», — добавил Иванов.

Как сообщало ИА REGNUM, главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года. Украинские власти обвиняют его в госизмене и поддержке республик Донбасса.

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Несколькими днями спустя по решению Херсонского городского суда Вышинский был взят под стражу. Сроки нахождения под арестом несколько раз продлевались. 27 декабря 2018 года Херсонский городской суд отклонил ходатайство адвокатов о применении меры наказания, отличной от содержания под стражей, и снова продлил арест Кирилла Вышинского до 27 января.