Жители РФ ненавидят правительство Дмитрия Медведева – социолог

Москва, , 13:11 — REGNUM Правительство премьер-министра РФ Дмитрия Медведева вызывало раздражение с первых дней своего существования, убеждён социолог, директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 14 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя итоги опроса, проведённого экспертами «Левада-Центра», который показал, что 53% респондентов выступают за отставку действующего правительства РФ.

«Я думаю, что за отставку правительства население стабильно высказывается уже лет шесть, — сказал Кагарлицкий. — Правительство Медведева не просто стало непопулярным — оно никогда не было таким. Оно вызывало раздражение буквально с первых дней своего существования. Однако оно благополучно просуществовало 6 лет и существует дальше. При том что даже среди сторонников власти и нынешнего порядка это правительство и его премьер крайне непопулярны».

Таким образом, как полагает эксперт, опрос отражает некую стабильную ситуацию, в которой правительство всегда работало и будет работать дальше.

«На общественное мнение им глубоко наплевать, конечно, — добавил Кагарлицкий. — Что думает население, никого не волнует всерьёз. У нас есть правительство, которое не пользуется поддержкой населения и которое люди ненавидят».

При этом социолог уточнил: то, что за отставку правительства РФ высказались только 53% опрошенных, для Дмитрия Медведева ещё очень хороший результат.

«Другие опросы при другой методике могли дать ещё более высокий процент, — добавил Кагарлицкий. — То, что лежит на дне, потонуть не может. Это в полной мере относится к правительству Медведева».

Напомним, что, согласно итогам опроса, проведённого экспертами «Левада-Центра» в декабре 2018 года, о желательности ухода действующего правительства высказались 53% опрошенных. Из них 23% выбрали вариант «определённо за» и 30% «скорее за». Кроме того, 40% заявили, что выступают против отставки правительства.