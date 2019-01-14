США нацелились на Арктику, Киев — вновь на Донбасс: Радио REGNUM

Москва, 14 января 2019, 14:00 — REGNUM
- США намерены потеснить Россию в Арктике;
- На Украине вновь оценили вероятность войны с Москвой;
- Трамп угрожает наказать Турцию за удары по сирийским курдам;
- В пригороде Тегерана рухнул Boeing иранской армии;
- В Ростовской области в многоэтажном доме взорвался газ — есть жертвы.
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