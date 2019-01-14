Функции социального государства сужаются, как шагреневая кожа — мнение

Москва, , 11:59 — REGNUM Результаты соцопроса о работе правительства РФ неудивительны. Несмотря на информационное доминирование власти, в обществе складывается устойчивое мнение о неверности проводимой политики. Действительно, она не приносит роста благосостояния российских граждан заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель АНО «Институт региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко.

«И дело вовсе не только в пенсионной реформе, а в том, что функции социального государства сужаются, как шагреневая кожа: пенсионный возраст увеличен, НДС повышен, вводятся новые налоги, уровень инфляции высокий (несмотря на «успокаивающие» цифры Росстата). Здравоохранение как государственный институт значительно сокращает свои полномочия. Фактически врачи дружными рядами переходят в коммерческий сектор», — пояснил эксперт.

Все это происходит из-за неверной экономической модели. Есть прописная истина: средний класс — опора любого общества, в России же происходит глубокая поляризация общества, а средний класс истощается. В тучные 2000-е все это было не очень заметно, правительство «заливало» деньгами социальные проблемы. Сейчас же очевидно, что в фокусе внимания правительства страны новые способы отъема средств у населения.

«По типу социальности Россия все больше напоминает Мексику с ее образованными и сверхбогатыми элитами, с одной стороны, и фавелами, с другой. При этом страна находится в инерции запущенных политических и экономических процессов, и, естественно, отставкой правительства дело не решится. Нужно менять экономическую модель и создавать работающие (а не симулирующие) общественный контроль, общественные институты», — высказал свое мнение Михайличенко.

Как сообщает ИА REGNUM, по данным опроса «Левада-центра» более половины россиян выступают за отставку правительства: в декабре 2018 года об этом заявили 53% респондентов против 33% в ноябре 2016 года.

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