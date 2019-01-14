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Жителей Франции пригласили принять участие в «национальных дебатах» — СМИ

Политика

В рамках «национальных дебатов» жителям Франции предложили ответить на ряд вопросов

Париж, 14 января 2019, 12:01 — REGNUM  После девятой мобилизации «жёлтых жилетов» во Франции жителей страны пригласили принять участия в «великих национальных дебатах», сообщает Euronews.

В письме всем французам, опубликованном в воскресенье вечером, 13 января, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ожидает «новых взглядов в будущее», «новых идей», и предлагает наибольшему числу жителей страны ответить на ряд вопросов.

Мнения по поводу этой инициативы французского правительства разделились. Согласно изданию, некоторые выразили недовольство такой формой дебатов, заявив, что «ответы на вопросы как в начальной школе — это не то, что они хотели».

Другие жители Франции оценили, что им наконец предоставили слово.

«Мы все заинтересованы в участии в дебатах, если это публичное обсуждение, каждый должен принять участие, потому что в противном случае существует риск увидеть идеи, которые мы не разделяем», — приводит Euronews слова одного из жителей Франции.

Напомним, «национальные дебаты» во Франции включают в себя четыре основные темы: покупательная способность, налогообложение, демократия и энергетический переход.

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Политическая жизнь Франции
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