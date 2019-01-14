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Левин призвал к балансу в наказании за фейки и оскорблении властей

Политика

Широкое обсуждение инициатив

Левин призвал к балансу в наказании за фейки и оскорблении властей
geralt
Сеть

Москва, 14 января 2019, 11:51 — REGNUM  Пакет законопроектов о наказании на фейки и оскорбление властей в интернете станет одной из первых попыток урегулировать сферу хаоса. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 января, об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия») в ходе расширенного заседания комитета.

«Это одна из первых попыток найти решения выхода из информационного хаоса, но законопроекты не должны ограничивать свободу слова и право граждан на информацию», — отметил он.

Глава комитета указал на то, что современные технологии в корне поменяли информационную среду в обществе, каждый сможет быть репортером и фактически обладает возможностями современных СМИ.

Обратной стороной развития технологий стали феномены манипулирования и нагнетания, в частности, это наблюдалось при освещении трагедии в Кемерове, сказал Левин.

«Если непристойное поведение не допускается в офлайн жизни, почему это допускается в киберпространстве? В соцсетях и месседжерах должны соблюдаться принципы достойного поведения», — подчеркнул он.

При этом глава комитета предостерег от злоупотребления и чрезмерного регулирования: если согласно нормам чиновнику будет проще применять наказание за фейки или оскорбление властей, то, уверен Левин, «такое регулирование окажет медвежью услугу».

«В Сети не все можно решать топором и кувалдой», — сказал Левин.

Он призвал прописать нормы таким образом, чтобы не было возможности сведения счетов с общественниками, с теми, кто занимает активную жизненную позицию.

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