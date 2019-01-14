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Россия не планирует усложнять въезд граждан Украины в страну

Политика

Ранее Москва не стала давать зеркальный ответ на запрет властей Украины пропускать на территорию страны граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет

Россия не планирует усложнять въезд граждан Украины в страну
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Граница

Москва, 14 января 2019, 11:40 — REGNUM  Россия не собирается вводить меры, которые могли бы усложнить въезд граждан Украины в РФ. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

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По его словам, увязывание законодательных инициатив, упрощающих порядок приёма в гражданство РФ, с возможностью изменения безвизового режима неверно.

«Мы не рассматриваем никаких мер, которые могли бы усложнить въезд в РФ для граждан Украины», — приводит РИА Новости слова Иванова.

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Как сообщало ИА REGNUM, зачастую украинские пограничники не пускали граждан РФ на территорию Украины без каких-либо объяснений. В ноябре 2018 года в связи с введённым в десяти областях страны военным положением пограничная служба Украины запретила въезд на территорию страны мужчин — граждан РФ в возрасте от 16 до 60 лет. При этом в конце декабря 2018 года уже после отменные военного положения в Госпогранслужбе Украины заявили, что ведомство продолжает осуществлять усиленный контроль за въездом граждан РФ на территорию страны.

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