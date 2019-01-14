Россия не планирует усложнять въезд граждан Украины в страну

Москва, , 11:40 — REGNUM Россия не собирается вводить меры, которые могли бы усложнить въезд граждан Украины в РФ. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

Читайте также: Украина запретила въезд мужчинам из РФ в возрасте от 16 до 60 лет

По его словам, увязывание законодательных инициатив, упрощающих порядок приёма в гражданство РФ, с возможностью изменения безвизового режима неверно.

«Мы не рассматриваем никаких мер, которые могли бы усложнить въезд в РФ для граждан Украины», — приводит РИА Новости слова Иванова.

Также в сюжете: Погранслужба Украины опровергла отмену запрета на въезд мужчин из России

Как сообщало ИА REGNUM, зачастую украинские пограничники не пускали граждан РФ на территорию Украины без каких-либо объяснений. В ноябре 2018 года в связи с введённым в десяти областях страны военным положением пограничная служба Украины запретила въезд на территорию страны мужчин — граждан РФ в возрасте от 16 до 60 лет. При этом в конце декабря 2018 года уже после отменные военного положения в Госпогранслужбе Украины заявили, что ведомство продолжает осуществлять усиленный контроль за въездом граждан РФ на территорию страны.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине предложили ограничить въезд отдельным категориям граждан РФ