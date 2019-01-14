В МИД РФ назвали приблизительное число граждан РФ в тюрьмах Украины

Москва, , 11:38 — REGNUM В украинских тюрьмах на сегодняшний день содержится около 400 российских граждан. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов.

По словам российского дипломата, данные являются приблизительными, так как Киев, в нарушение международных правил, не всегда извещает Москву о задержаниях граждан РФ.

«В пенитенциарных учреждениях Украины в настоящее время находится около 400 граждан РФ», — цитирует слова Иванова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, больше всего жалоб и просьб в адрес уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой в 2018 году пришло с Украины. От граждан РФ было получено 181 обращение.

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