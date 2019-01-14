Яровая предложила ужесточить наказание за нарушения санэпидтребований

Москва, , 11:35 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») предлагает ввести уголовную ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, передает корреспондент ИА REGNUM 14 января.

«В защиту интересов детей предлагаю ввести новые квалифицирующие признаки в действующую статью 236 УК и отнести к тяжким преступлениям нарушение санитарно-эпидемиологических требований, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью, либо такое нарушение, совершенное в отношении малолетнего», — сказала Яровая.

Она напомнила, что статья 238 УК уже устанавливает как тяжкое преступление производство товаров и услуг, не отвечающих требованиям безопасности в отношении детей в возрасте до 6 лет.

«Я предлагаю обеспечить защиту всех малолетних детей, то есть детей до 14 лет, что повысит и срок давности по таким преступлениям и позволит расширить доказательную базу и проводить сложные экспертные исследования», — уточнила депутат.

26 декабря 2018 года в СМИ появилась информация о массовом заболевании детей гепатитом С в Благовещенске.