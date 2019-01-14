Киев может «насильно» забирать церкви у УПЦ — эксперт

Киев, , 11:32 — REGNUM В парламенте Украины зарегистрирован законопроект «о церковном рейдерстве», в котором прописана процедура перехода церковного прихода из одной церкви в другую. Об этом 14 января в эфире одного из украинских телеканалов заявил политический эксперт Дмитрий Корнейчук.

«В законе «о церковном рейдерстве» нет ничего ужасного и страшного, как нам пытаются показать. В нём юридически обосновывается, как община имеет право переходить из одной в другую церковь. Уже более двух недель как создана поместная церковь и мы не увидели массовых переходов прихожан, как нам пытались показать. Некоторые церкви переходят, но массовых явлений нет», — считает Корнейчук.

Он допускает, что накануне выборов власти «насильно» запустят процесс смены церковными приходами религиозного центра.

«От того, что примут законы, которые помогут юридически урегулировать переходы, ничего не изменится, если перед выборами власть не попытается насильно запустить этот процесс. Вряд ли это получится, потому что сами верующие встанут на защиту своих церквей», — полагает Корнейчук.

По его словам, новый состав украинского парламента отменит многие законы, принятые этой Радой.

«В случае с этим созывом Верховной Рады, чем меньше она принимает законов, тем меньше их придется отменять уже новой власти, которая придет в 2019 году. Будут пиариться на стандартных вещах — религия, язык, внесение изменений в Конституцию с курсом в ЕС и НАТО. Каких-то ключевых решений я не жду. Никто не будет рассматривать вопрос ввода моратория на повышение цен на газ, — тех вопросов, которые волнуют людей. Этот парламент досиживает», — подытожил Корнейчук.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 января спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что в ближайшую сессионную неделю вынесет на голосование законопроект №4128, который законодательно урегулирует вопрос перехода приходов Украинской православной церкви в Православную церковь Украины. По его словам, профильный парламентский комитет уже одобрил соответствующий законопроект. Парубий надеется, что документ будет проголосован уже в январе.

«Необходимо законодательно прописать и дать возможность юридически правильным переходам. Говорили со многими священниками. К сожалению, есть просто юридические моменты: как это должно проходить, каким голосованием, какой должен быть кворум… Чтобы мы смогли упорядочить и дать четкие юридические процедуры перехода церквей Московского патриархата в Украинскую православную поместную церковь», — рассказал Парубий.

Напомним, по состоянию на 11 января на Украине 47 приходов канонической Украинской православной Украины добровольно перешли в состав Православной церкви Украины. 9 января в Стамбуле члены Синода Вселенского патриархата подписали томос об автокефалии Православной церкви Украины. Документ окончательно оформлен, в течение нескольких дней его доставят в Киев. 5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины. 6 января в Стамбуле Варфоломей вручил томос предстоятелю ПЦУ, митрополиту Киевскому и всей Украины Епифанию. 7 января, в Рождество по восточному обряду, в Софийском соборе в Киеве прошла первая служба ПЦУ.