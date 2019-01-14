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Оренбургским полицейским представили нового начальника

Политика

На должность главы УМВД по Оренбургской области назначен Алексей Кампф

Оренбург, 14 января 2019, 11:19 — REGNUM  В Оренбурге 14 января заместитель министра внутренних дел Российской Федерации генерал-майор полиции Виталий Шулика представил личному составу начальника УМВД России по Оренбургской области полковника полиции Алексея Кампфа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД РФ.

Виталий Шулика обратил внимание на большой опыт руководящей работы Алексея Кампфа и выразил уверенность в эффективной работе на новом посту. В ответ новый глава оренбургской полиции заверил, что примет исчерпывающие меры, направленные на поддержание правопорядка и безопасности граждан на территории региона.

Напомним, 28 декабря 2018 года Указом президента Российской Федерации полковник полиции Алексей Кампф назначен начальником УМВД России по Оренбургской области. До этого он работал заместителем министра — начальника полиции МВД по Республике Бурятия.

Добавим, пост главы оренбургского УМВД стал вакантным летом 2018 года. В начале июля начальник УМВД по Оренбургской области Михаил Давыдов был назначен на должность начальника УМВД по Пермскому краю.

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