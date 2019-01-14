На Украине появились рекламные щиты с «церковной» агитацией за Порошенко

Киев, , 11:19 — REGNUM На улицах многих городов Украины появились рекламные щиты с изображением действующего президента Украины Петра Порошенко, главы раскольников Епифания и томоса об автокефалии, сообщило 13 января издание Strana.ua.

Журналисты отметили, что на рекламе впервые появилось изображение Петра Порошенко, хотя раньше публиковались только слоганы, без привязки к конкретному политику. Кроме того, политическая реклама размещена бесплатно под видом социальной.

Отметим, по законам Украины, кандидаты в президенты могут размещать политическую рекламу только после регистрации в центральной избирательной комиссии. Пётр Порошенко пока что не регистрировался в качестве кандидата. Он не отвечает на вопрос о намерениях баллотироваться в президенты.

Напомним, после того, как патриарх Варфоломей в Стамбуле вручил томос об автокефалии украинским раскольникам, Пётр Порошенко отправился в политико-религиозные гастроли по городам Украины.

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