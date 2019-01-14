Для Минобороны РФ разработан ряд прорывных технических решений

Москва, , 10:55 — REGNUM В России инженеры ЦНИИТОЧМАШ разработал ряд прорывных технических решений для Вооруженных сил РФ, Это новые снайперские комплексы, элементы боевой экипировки и «умные очки», сообщается на сайте института.

Так, начался серийный выпуск снайперского комплекса «Точность» (снайперских винтовок, средства прицеливания и боеприпасов). Разработана новейшая самоходная артиллерийская установка для ВДВ «Лотос». Её испытания начнутся в 2019 году.

Также находится в разработке современное средство защиты новой боевой экипировки в ВС РФ — ммикророботы, они станут незаменимыми для военнослужащих в экстремальных условиях. Другой основной элемент боевой экипировки нового поколения — так называемые «умные очки».

Кроме того, продолжается усовершенствоваться комплекса современных средств защиты, связи, наблюдения, прицеливания и оружия «Ратник» (комплекс включает в себя около десяти различных подсистем). «Ратником» уже заинтересовались иностранные заказчики.

В ЦНИИТОЧМАШ уточнили, что все эти технические решения могут поступить в серийное производство в ближайшие несколько лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России завершились испытания нового пистолета, который в будущем сможет заменить пистолет Макарова. Оружие выдерживает воздействие климатических факторов от +50 до —70 градусов.

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