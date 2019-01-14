В правящей партии Кении назрел конфликт — СМИ

Найроби, , 11:52 — REGNUM Конфликт в правящей партии Jubilee в Кении был вызван речью заместителя национального председателя политического объединения Давида Мурате, который заявил, что победа вице-президента Кении Уильяма Руто на выборах 2022 неизбежна. Об этом сообщает BBC Swahili.

Многие члены правящей партии говорят о негласном соглашении между президентом и вице-президентом о том, что каждый из них будет находиться у власти по 10 лет.

В связи с этим Мурате объявил о своей отставке, так как для него неприемлемо «работать в партии, где все заранее предрешено». Он также сообщил, что обратится в суд, чтобы раскрыть заговор вице-президента Руто.

Президент Кении Ухуру Кеньятта, который также является руководителем правящей партии, выступил против новых оппонентов внутри правительства и противопоставил себя всем членам партии, которые выступили против «наследования» вице-президентом Руто президентского поста в 2022 г.

Также в правительстве дискуссию вызывает вопрос об эффективности многопартийной системы для развития демократии в Кении.

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