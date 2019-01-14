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В ДР Конго предлагают создать коалиционное правительство

Политика

Результаты прошедших президентских выборов в ДРК стали причиной новых конфликтов

Киншаса, 14 января 2019, 10:22 — REGNUM  Сообщество развития Юга Африки (САДК) предложило создать коалиционное правительство в Демократической республике Конго (ДРК), чтобы решить конфликт, разразившийся после объявления результатов президентских выборов, прошедших в декабре 2018 года. Об этом, как передает BBC Swahili, заявил президент Замбии Эдгар Лунгу.

По его словам, САДК выступило с этим предложением сразу после того, как Мартин Фаюлу, второй кандидат от оппозиции, занявший второе место в президентских выборах в ДР Конго, 12 января подал в конституционный суд апелляцию на результаты выборов.

Лунгу подчеркнул, что после обращения Фаюлу в суд в ДРК «возникло серьезное напряжение».

По его словам, единственным решением конфликта является создание коалиционного правительства, как, например, в Зимбабве и Кении.

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