Тула в Госсовете РФ: что от этого выиграет регион и губернатор

Тула, , 10:10 — REGNUM Российские органы власти, по всей видимости, ждут постепенные, но глобальные изменения. После распоряжения главы государства о создании в Государственном Совете 16 рабочих групп под руководством глав регионов есть основания полагать, что это ни что иное, как оформление аппарата управления и его преобразование из совещательного в исполнительный орган власти, считают эксперты. Отметим, что сегодня у Госсовета нет никаких властных полномочий. Его члены собираются с целью рассмотреть и обсудить насущные вопросы страны.

Рабочие группы созданы по разным направлениям от государственного и муниципального управления до энергетики. Одно из самых сложных, но перспективных направлений рабочих групп Госсовета досталось главе Тульской области Алексею Дюмину. Что от этого выиграет регион и сам губернатор, пояснили эксперты.

Включение в федеральные структуры

Политологи констатируют усиление роли Госсовета России. Государству необходимо обеспечить решение стратегических задач на региональном уровне. По сути, приглашение Владимиром Путиным перспективных и региональных лидеров пока еще в совещательный орган — это создание «теневого правительства». Однако, по мнению руководителя «Института региональной экспертизы» Дмитрия Михайличенко, это долгосрочный процесс.

«Усиление Госсовета — это один из вариантов трансформации политической системы России. Впрочем, речь идет о среднесрочной и долгосрочной перспективе, и это, повторюсь, пока лишь один из вариантов. Впрочем, и помимо этого, вхождение в Госсовет — это важный критерий эффективности и влияния губернаторов», — отмечает Дмитрий Михайличенко.

То, что губернатор Тульской области Алексей Дюмин вошел в президиум Госсовета РФ в июле, а через полгода возглавил рабочую группу по направлению «промышленность», по мнению эксперта, обусловлено демонстрацией сильных аппаратных позиций и перспективным развитием карьеры главы региона.

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«Тот факт, что Дюмин в рамках Госсовета возглавил рабочую группу по промышленности, дает ему значительные возможности консолидировать вокруг себя финансово-промышленный капитал в масштабах всей страны. Безусловно, определенные преимущества есть и для Тульской области, которая таким образом может получить дополнительные импульсы для развития своего промышленного кластера», — считает Михайличенко.

Руководитель отдела политических исследований «Института региональной экспертизы Евгений Крылов объясняет, что губернатор Дюмин планомерно включается в федеральные структуры.

«Это своего рода признание его сильных позиций на федеральном уровне и определение сферы ответственности в его серьезных кадровых перспективах в ближайшем будущем. Для самого губернатора такое назначение представляет возможность усилиться в промышленном лобби, обобщить региональную практику управления в промышленности. Наверняка за этим последует активизация федеральных и региональных контактов Алексея Дюмина. А это, в свою очередь, опосредованно может усилить эффективность тульской региональной промышленной политики, поскольку активный протекционизм интересов области на федеральном уровне уже стал визитной карточкой губернатора», — говорит эксперт.

Тульская область в ранге регионов-локомотивов

Эксперты-экономисты подчеркивают, что для губернатора Тульской области расширяются возможности с точки зрения позиционирования и выстраивания системы взаимоотношений с представителями финансово-промышленных групп и главами экономически сильных субъектов России.

«С одной стороны, оно [назначение] демонстрирует, что глава государства видит и ценит успехи тульского губернатора, которых ему удалось добиться за короткий срок. Регион действительно демонстрирует динамичное развитие, промышленность показывает рост, Дюмину удалось создать в области благоприятный деловой климат и выстроить конструктивные отношения со многими инвесторами, в том числе иностранными. В условиях сложнейшей геополитической ситуации и экономического кризиса внутреннее развитие, нахождение реперных точек на территории страны представляется особенно важным. Государству необходимо создать кластер регионов-локомотивов, на которые будет делаться основная ставка, — отмечает главный редактор аналитического агентства «Национальный Эксперт» Михаил Белый. — С другой стороны, включение Дюмина в список ключевых фигур Госсовета означает, что он является сильным политическим игроком, который пользуется авторитетом и влиянием в финансово-промышленных кругах страны».

Также эксперты высказывают мнение, что сама область от нового назначения Дюмина только выиграет. В частности, в сфере инвестиционной политики.

«Это открывает широкие возможности для экономического позиционирования Тульской области и выстраивания системы взаимоотношений с представителями крупного бизнеса. Не исключено, что статус руководителя рабочей группы «Промышленность» поможет Алексею Дюмину и в вопросе привлечения инвесторов, — считает политолог Николай Евдокимов. — Сам факт назначения тульского губернатора руководителем ключевой группы в структуре Госсовета связан еще и с серьезными экономическими достижениями региона. Вполне возможно, что теперь внимание федеральных СМИ к тем результатам, которые достигнуты в Тульской области, станет более пристальным».

Эксперт не исключает, что благодаря поддержке губернатора в регионе может быть проведен ряд заметных мероприятий:

«Возможно, речь может идти о заседании рабочей группы «Промышленность» в Туле с участием всех членов данной группы. Но, в целом, формат работы групп в Госсовете пока не совсем прозрачен. Скорее всего, ясность по этому вопросу наступит в течении года».

Управленческий опыт высшего уровня

Еще одним большим подспорьем для Тульской области и губернатора, в частности, будет управленческий опыт. Только уже не на региональном, а на федеральном уровне.

«Присутствие губернатора в составе Госсовета — это своеобразный индикатор, свидетельствующий о значимой роли политика в структуре государственной власти. Тот факт, что Алексей Дюмин возглавил рабочую группу по направлению «Промышленность», открывает для него широкие возможности для применения своего управленческого опыта, но уже не в масштабах одного региона, а в масштабе всей страны, — говорит политический консультант, руководитель аналитического центра «ПолитГен» Ярослав Игнатовский.— Впрочем, и для Тульской области — это плюс, так как это дает дополнительные возможности для развития промышленного потенциала региона (работа с инвесторами, меры господдержки)».