Кабул, , 10:03 — REGNUM Боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обвинили США и вооруженные силы Афганистана в освобождении 40 боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 14 января Anadolu.

По словам представителей движения, боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были освобождены из тюрем во время рейда американских и афганских военных.

«Нападавшие убили двух наших охранников, работающих в тюрьме и освободили 40 боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — говорится в заявлении талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникло в среде афганских пуштунов. Боевики сражаются за создание государства на основах шариата.