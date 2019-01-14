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«Талибан»* обвинил США и Кабул в освобождении из тюрьмы террористов

Политика

«Талибан»* – организация, деятельность которой запрещена в РФ

Кабул, 14 января 2019, 10:03 — REGNUM  Боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обвинили США и вооруженные силы Афганистана в освобождении 40 боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 14 января Anadolu.

По словам представителей движения, боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были освобождены из тюрем во время рейда американских и афганских военных.

«Нападавшие убили двух наших охранников, работающих в тюрьме и освободили 40 боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — говорится в заявлении талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникло в среде афганских пуштунов. Боевики сражаются за создание государства на основах шариата.

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«Талибан» (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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