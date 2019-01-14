Экс-глава аппарата думы Челябинска отдан под суд

Челябинск, , 09:52 — REGNUM В Челябинске бывший руководитель аппарата городской думы Юрий Чанов обвиняется в хищении бюджетных средств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В отношении него дело было возбуждено по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере»). По версии следствия, он пообещал директору муниципального «Нового Художественного театра» добиться решения гордумы о выделении субсидии — 4 млн рублей. Взамен обвиняемый якобы просил от директора 10% этой суммы.

В марте 2017 года, по версии следствия, обвиняемый получил от директора 300 тыс. рублей. Ещё 100 тыс. передать не успел, так как в отношении руководства театра возбудили уголовное дело.

Напомним, Чанов был задержан в мае 2018 года. Его дело уже направлено в Тракторозаводский районный суд.

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