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Губернатором штата Джорджия станет республиканец Кемп

Политика

Новый губернатор пообещал проводить консервативную политику

Губернатором штата Джорджия станет республиканец Кемп
Office of U.S. Senator David Perdue
Брайан Кемп

Вашингтон, 14 января 2019, 09:46 — REGNUM  83-м губернатором американского штата Джорджия станет республиканец Брайан Кемп, сообщает 14 января Associated Press.

По данным агентства, бывший госсекретарь штата считался аутсайдером предвыборной гонки, однако его жесткая риторика в отношении мигрантов и поддержка со стороны президента США Дональда Трампа сделали свое дело.

Оппонент Кемпа Стейси Абрамс использовала тактику черного пиара в борьбе с конкурентом: демократ обвиняла республиканца в давлении на электорат, однако подобные обвинения были резко отвергнуты.

Новый губернатор пообещал проводить консервативную политику, в том числе ввести жесткие ограничения на аборты.

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