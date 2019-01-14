Губернатором штата Джорджия станет республиканец Кемп

Вашингтон, , 09:46 — REGNUM 83-м губернатором американского штата Джорджия станет республиканец Брайан Кемп, сообщает 14 января Associated Press.

По данным агентства, бывший госсекретарь штата считался аутсайдером предвыборной гонки, однако его жесткая риторика в отношении мигрантов и поддержка со стороны президента США Дональда Трампа сделали свое дело.

Оппонент Кемпа Стейси Абрамс использовала тактику черного пиара в борьбе с конкурентом: демократ обвиняла республиканца в давлении на электорат, однако подобные обвинения были резко отвергнуты.

Новый губернатор пообещал проводить консервативную политику, в том числе ввести жесткие ограничения на аборты.

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