Председательство в латиноамериканском сообществе Celac переходит к Боливии

Сан-Сальвадор, , 09:30 — REGNUM 14 января временное председательство в Сообществе стран Латинской Америки и Карибского бассейна (Celac) перейдет от Сальвадора к Боливии, сообщает агентство Prensa Latina.

В этот день в Сальвадоре состоится встреча Квартета министров иностранных дел Celac. На ней будет представлен отчет о работе, проделанной Сальвадором в период руководства региональным блоком в 2018 году.

Квартет состоит из представителей государств, занимающих очередь в председательстве. На сегодняшний день это страна-председатель (Сальвадор), ее предшественница (Доминиканская республика), преемница (Боливия), а также страна-член Карибского сообщества (Гайана).

Боливия во главе блока будет продвигать концепцию укрепления «единства в многообразии» региона.

Сообщество Celac было создано в 2010 году. В него входят 33 государства Южной, Центральной и Северной Америки, за исключением США и Канады.