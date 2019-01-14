Борьба с терроризмом станет темой «президентских дебатов» в Индонезии — СМИ

Джакарта, , 09:15 — REGNUM Вопрос искоренения терроризма станет одной из тем, которые будут обсуждаться в первом раунде «президентских дебатов» в Индонезии 17 января 2019 года, сообщает Antaranews.

Издание отмечает, что в течение четырех лет пребывания на посту главы государства Джоко Видодо не раз приходилось принимать решения в области борьбы с терроризмом и он имеет достаточный опыт, в отличие от его соперника Прабово Субианто, который не сталкивался с этой проблемой на прямую.

Политический обозреватель Ариф Амарудин считает, что Джоко Видодо почти наверняка сделает упор на проблеме искоренения терроризма как одном из успешных пунктов его правительства.

Известно, что заслуги главы Индонезии в этой области были отмечены и на международном уровне.

«Много похвал Джоко Видодо получил от президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана», — отмечает издание.

Как сообщало ИА REGNUM, в президентских выборах в Индонезии 17 апреля 2019 года примут участие две пары кандидатов, а именно Джоко Видодо вместе с кандидатом в вице-президенты Маруф Амином и Прабово Субианто в паре с Сандиагой Уно.

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