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Из Ингушетии в Сирию отправился батальон военной полиции

Политика

Это уже четвертая командировка военнослужащих на Ближний Восток

Из Ингушетии в Сирию отправился батальон военной полиции
Иллюстрация: Function.mil.ru
Военная полиция РФ

Магас, 14 января 2019, 09:03 — REGNUM  Очередная группа военных отправилась из Ингушетии в командировку в Сирийскую Арабскую Республику. Для выполнения миротворческой миссии был направлен 281 военнослужащий военной полиции 19-й отдельной мотострелковой бригады Южного военного округа, сообщили ИА REGNUM 14 января в пресс-службе главы региона.

Торжественные проводы состоялись в селении Троицкое Сунженского района. Бойцов напутствовали руководитель республики Юнус-Бек Евкуров, начальник отделения регионального управления военной полиции по Южному военному округу майор Александр Харитонов, заместитель командира 58-й армии по военно-политической работе Василий Зайцев. В проводах также участвовали имам батальона специального назначения Аюп Гуданто и родные военнослужащих.

Глава региона подчеркнул, что для этой командировки были отобраны лучшие из лучших. Он также напомнил, что это уже четвертая командировка военных из Ингушетии в Сирию. Все предыдущие закончились без потерь. Военнослужащие достойно выполнили поставленные перед ними задачи и были отмечены наградами руководства.

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Как сообщало ИА REGNUM, первый раз бойцы батальона военной полиции из Ингушетии были направлены в Сирию в феврале 2017 года. Общая численность подразделения составляла около 300 человек. Из них две трети являлись жителями Ингушетии.

Задачей полицейских было обеспечивать безопасность центра по примирению, а также безопасность в ходе проведения гуманитарных акций. Военнослужащие стояли в оцеплении при разминировании освобожденных территорий, охраняли врачебные бригады.

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Война в Сирии
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