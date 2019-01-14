Макрона обвинили в «разжигании кризиса» во Франции — СМИ

Париж, , 08:45 — REGNUM Во Франции оппозиция осудила президента страны Эммануэля Макрона за «разжигание кризиса», сообщает Le Figaro.

Критика оппозиции связана с заявлением главы государства о бедах Франции.

«Проблемы, с которыми сталкивается наше общество, иногда возникают из-за того, что многие из наших сограждан думают, что мы можем добиться чего-либо без особых усилий» — заявил Эммануэль Макрон во время приема.

Первый секретарь Социалистической партии Оливье Фор назвал это заявление «невыносимым».

"Это доказывает только одно: президент не знает и не понимает свою страну, а именно тех женщин и мужчин, которые вышли на демонстрацию вместе с желтыми жилетами», — заявил он в эфире телеканала France 3.

«Ошибкой является то, что президент делает это осознанно. Это показывает, насколько он совершенно не связан с повседневной жизнью большей части этой страны», — заявил депутат партии «Неподчинившаяся Франция» Алексис Корбьер.

Глава партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян также осудил «безответственность президента, который разжигает кризис во Франции».

«Что невыносимо для французов, так это высокомерие, когда у нас создается впечатление, что Эммануэль Макрон считает своих людей испорченными детьми», — добавил он.

Лидер партии «Республиканцы» Лоран Вокье отметил, что «в период, когда приоритетом является возвращение к спокойствию, президент должен обладать чувством ответственности, а не провоцировать большую напряженность».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 января в девятой акции протеста движения «желтые жилеты» во Франции приняли участие 84 тыс. человек, больше, чем неделей ранее. Полиция задержала 167 активистов, в том числе шесть несовершеннолетних.

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