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Казахстан предложил создать консорциум для «соединения железных дорог»

Политика

В Самарканде прошла встреча в рамках диалога «Индия — Центральная Азия»

Казахстан предложил создать консорциум для «соединения железных дорог»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Железная дорога

Астана, 14 января 2019, 08:36 — REGNUM  Казахстан предложил создать консорциум с участием всех стран Туркестана для соединения железнодорожных маршрутов Казахстан — Туркмения — Иран и Казахстан — Узбекистан — Туркмения — Иран с портом Чабахар. Об этом заявил министр иностранных дел Казахстана Бейбут Атмакулов на саммите «Индия — Центральная Азия», сообщили 14 января в пресс-службе МИД Казахстана.

В ходе переговоров стороны также обсудили вопросы расширения взаимной торговли, развития транспортного потенциала региона, привлечения инвестиций из Индии в страны Туркестана.

По итогам встречи министры иностранных дел приняли совместное заявление. Стороны подтвердили стремление к региональному сотрудничеству, взаимной поддержке и совместному решению актуальных вопросов.

Напомним, 12−13 января в Самарканде состоялся первый саммит глав внешнеполитических ведомств Казахстана, Афганистана, Индии, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана в рамках диалога «Индия — Центральная Азия».

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