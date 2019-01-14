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«План по Brexit»: Мэй пугает парламентариев катастрофой

Политика

Подействовали угрозы или нет – станет понятно в ближайшие выходные

Лондон, 14 января 2019, 08:29 — REGNUM  Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предупредила законодателей о том, что если ее план по Brexit будет отклонен — это станет катастрофой для демократии, сообщает 14 января Al Jazeera.

«Это было бы катастрофой и непростительным ударом, который подорвал бы доверие к нашей демократии», — подчеркнула Мэй.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 марта 2019 года Великобритания выйдет из Евросоюза. Однако прежде необходимо договориться об условиях размежевания. Проект премьер-министра Терезы Мэй должен быть поддержан парламентом, иначе Соединенное Королевство может выйти из ЕС без всякого соглашения.

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Выход Великобритании из Евросоюза
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