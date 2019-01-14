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ВМС США собрались потеснить Россию в Арктике

Политика

Также военное ведомство США намерено направить контингент на остров Адак (штат Аляска) к востоку от Камчатского полуострова

Вашингтон, 14 января 2019, 08:20 — REGNUM  Военно-морские силы США намерены нарастить свое присутствие в Арктике для того, чтобы потеснить позиции России и Китая в регионе, пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что в ближайшие месяцы ВМС США направят через арктические воды один из военных кораблей. Проход корабля будет осуществляться в рамках операции «по обеспечению свободы судоходства».

Кроме того, военное ведомство США намерено направить контингент на остров Адак (штат Аляска) к востоку от Камчатского полуострова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командующий ВМС США Ричард Спенсер заявил, что летом 2019 года планируется направить корабли в арктические воды для проверки их пригодности к условиям Арктики.

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