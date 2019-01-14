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Президент Уганды — жителям страны: «Проснитесь и приступайте к работе»

Политика

Президент Мусевени считает, что граждане Уганды имеют все ресурсы, чтобы жить благополучнее

Президент Уганды — жителям страны: «Проснитесь и приступайте к работе»
Иллюстрация: U.S. Department of State
Йовери Мусевени

Кампала, 14 января 2019, 08:34 — REGNUM  Президент Уганды Йовери Мусевени призвал жителей страны задействовать все свои ресурсы и при поддержке правительства улучшить свое благосостояние. Об этом, как передает Daily Monitor Uganda, заявил глава государства 10 января в районе Нтунгамо.

«Мы призываем людей работать, чтобы выбраться из бедности. Мы не станем терпеть тех, кто не хочет работать, имея землю. А тем, у кого нет земли, мы поможем получить специализацию», — заявил Мусевени.

Президент также отметил, что многие построили себе дома и хорошо одеваются, но их все же нельзя назвать процветающими, и они, по его мнению, могут достичь лучших результатов.

«Проснитесь и приступайте к работе», — сказал он.

Он поставил в пример сообщества, в которых людей мотивируют развиваться и улучшать благосостояние своих семей их же соседи.

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