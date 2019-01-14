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В Киркуке незаконно добывается 30 тыс. баррелей нефти в сутки — СМИ

Политика

Провинция Киркук является объектом территориального спора между иракскими курдами и правительством Багдада

Киркук, Ирак, 14 января 2019, 08:09 — REGNUM  Представители Патриотического союза Курдистана (ПСК) заявили о том, что в спорной провинции Киркук ежедневно незаконно добывается 30 тыс. баррелей нефти, сообщает 14 января Rudaw.

«Согласно имеющейся у нас информации, пока никем не опровергнутой, в месторождении Джамбур в Киркуке ежедневно добывается порядка 30 тыс. баррелей нефти», — отметил высокопоставленный член ПСК Мала Бахтияр.

Виновные в контрабанде нефти не называются, однако подчеркивается, что нефть «выкачивается танкерами», принадлежащими определенным должностным лицам.

Напомним, провинция Киркук является объектом территориального спора между иракскими курдами и правительством Багдада, в настоящее время регион контролируется центральными властями.

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