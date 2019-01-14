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111 активистов «желтых жилетов» находятся под стражей в Париже — СМИ

Политика

Среди задержанных было шесть несовершеннолетних жителей Парижа

Париж, 14 января 2019, 08:12 — REGNUM  Сто одиннадцать человек, задержанных во время акций протеста «желтых жилетов» в Париже 12 января, все еще находятся под стражей, сообщает Le Figaro.

В итоговом отчете, опубликованном в воскресенье, 13 января, в штаб-квартире полиции Парижа сообщили о 167 задержанных, в том числе «за беспорядки, ношение оружия и акты насилия в отношении правоохранительных органов».

Известно, что в результате арестов было задержано шесть несовершеннолетних против 35 во время акции протеста неделей ранее.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным правоохранительных органов в акции протестов «желтых жилетов» во Франции 12 января 2019 года приняли участие 84 тыс. человек — на 34 тыс. больше, чем неделей ранее.

Читайте ранее в этом сюжете: Франция: «жилетов» стало больше, насилия — меньше

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Протесты во Франции
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