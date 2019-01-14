Иракские курды отвергли обвинения в занятии спорных территорий

Эрбиль, Ирак, , 07:38 — REGNUM Представители Иракского Курдистана отвергли обвинения в возвращении своих вооруженных сил на спорные территории, сообщает 14 января Rudaw.

Данное заявление было сделано после соответствующих сообщений со стороны СМИ Ирака. Курдские представители подчеркнули, что пешмерга присутствуют лишь в нескольких спорных районах, где совместно с правительственными войсками сражаются с террористами.

Напомним, после референдума о независимости в Иракском Курдистане вооруженные силы Ирака начали наступления на позиции пешмерга в спорной провинции Киркук, прежде контролируемой курдами.

В результате небольшого противостояния курды покинули регион и вынужденно согласились со сложившейся ситуацией.

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