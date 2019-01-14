РПЦ: Порошенко намерен стать «религиозным лидером» Украины

Москва, , 07:29 — REGNUM Заявления украинского президента Петра Порошенко говорят о его претензиях на роль религиозного лидера, отметили в Русской православной церкви (РПЦ). Об этом 13 января сообщает RT.

По словам собеседника агентства, украинские власти и лично Порошенко в последние месяцы оказывают беспрецедентное вмешательство во внутренние дела православных верующих на Украине.

«Заявления этого политического лидера (Порошенко, — прим. ИА REGNUM ) оставляют впечатление, что он, вероятно, считает себя религиозным лидером, который вправе ставить вопросы, которые относятся к сугубо религиозной сфере», — отметили в РПЦ.

Также представитель РПЦ подчеркнул, что «вопиющее смешение религии и политики» в лице сегодняшнего президента Украины не принесет добра украинскому государству.

«Мы не собираемся никоим образом вступать в диалог с президентом Украины», — добавили в РПЦ, прокомментировав таким образом требование Порошенко «показать томос».

Напомним, ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что раскольническая церковная структура на Украине «является канонической», а томос РПЦ «подписан Сталиным».

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