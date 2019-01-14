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Президент Мексики представил «Руководство по морали» для соотечественников

Политика

Пособия по духовному воспитанию получат люди пожилого возраста

Президент Мексики представил «Руководство по морали» для соотечественников
Eneas De Troya
Андрес Мануэль Лопес Обрадор

Мехико, 14 января 2019, 07:31 — REGNUM  13 января президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор представил публике «Руководство по морали», призванное укрепить семейные ценности и содействовать гармоничному существованию мексиканского общества. Об этом сообщает агентство Prensa Latina.

Презентация была проведена во время объявления о запуске программы «Пенсия для пожилых», 2,5 млн участников которой получат эти буклеты. По словам президента, мексиканцы должны «достичь не только материального благополучия, но и благополучия души». Глава государства призвал прочитать и распространять это пособие.

«Это приведет нас к лучшему обществу. Раньше у нас было больше ценностей, и сейчас они у нас есть, потому что коррупционеры не смогли с ними покончить. Мы должны защищать их», — сказал Лопес Обрадор.

Программа «Пенсия для пожилых» в Мексике стартует 14 января. Она представляет собой экономическую помощь людям так называемого третьего возраста в размере 2,5 тыс. песо ежемесячно ($128). Планируется, что в феврале число ее получателей увеличится с 2,5 млн до 8,5 млн человек.

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