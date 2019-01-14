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Лидера РПК посетит в тюрьме его родной брат

Политика

Оджалану позволено видеться с родственниками впервые за два года

Лидера РПК посетит в тюрьме его родной брат
AlexVan
Тюрьма

Анкара, 14 января 2019, 07:23 — REGNUM  Власти Турции впервые за несколько лет позволили лидеру Рабочей партии Курдистана (РПК) Абдулле Оджалану, отбывающему пожизненный срок в тюрьме, принять гостей, сообщает 14 января Kurdistan.ru.

Курдского лидера, пребывающего на острове Имрале в Мраморном море, посетит его родной брат Мухммад Оджлан. Главе РПК запрещено встречаться с адвокатами с 2011 года.

Напомним, Абдулла Оджалан был заключен в тюрьму в 1999 году, он был приговорен к смертной казни, так как возглавляемая им организация считается в Турции террористической. Однако введение моратория позволило сохранить Оджалану жизнь.

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